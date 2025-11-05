Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Дело с интересным вопросом о компенсации расходов на правовую помощь КХС ВС передал на рассмотрение Объединенной палаты. Ответчик настаивал на наличии различной судебной практики.

В июне 2025 года ЧАО «СК «УСГ» обратилось в Хозяйственный суд Полтавской области с иском к ЧАО «СК «Саламандра» о взыскании убытков в порядке суброгации. 26 июня 2025 года истец подал заявление о закрытии производства: на его счет поступили средства от МТСБУ в полном объеме заявленных исковых требований. В этом же заявлении истец просил взыскать с ответчика расходы на правовую помощь.

Определением Хозяйственного суда Полтавской области от 1 июля 2025 года, оставленным без изменений постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 12 августа 2025 года, производство по делу № 917/1161/25 было закрыто на основании пункта 2 части первой статьи 231 Хозяйственного процессуального кодекса Украины; ЧАО «СК «УСГ» возвращена из Государственного бюджета сумма судебного сбора и взысканы с ответчика в пользу истца расходы на профессиональную правовую помощь.

Однако в кассационной жалобе и уточнениях к ней ответчик просит суд отменить определение Хозяйственного суда Полтавской области от 1 июля 2025 года и постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 12 августа 2025 года в части взыскания судебных расходов на профессиональную правовую помощь.

Заявитель отмечает, что в ряде дел суды допускают обращение в суд без предварительного заявления к страховщику и присуждают возмещение расходов на правовую помощь, даже если спор по существу не рассматривался. В других делах суды, напротив, указывают на недопустимость преждевременного обращения и связывают отказ в компенсации расходов с отсутствием фактического спора и неисполнением истцом обязанности по досудебному уведомлению ответчика. Это, по мнению заявителя, свидетельствует о существовании различной судебной практики в применении норм процессуального и материального права в делах о взыскании расходов на профессиональную правовую помощь, когда спор фактически не возник, а страховщик был лишен возможности добровольно исполнить обязательство.

В заявлении о закрытии производства в связи с отсутствием предмета спора истец поставил вопрос о распределении судебных расходов на профессиональную правовую помощь, ссылаясь на то, что он не поддерживает свои исковые требования вследствие их удовлетворения ответчиком после предъявления иска.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда решил передать дело на рассмотрение Объединенной палаты по следующим основаниям.

Закрывая производство по делу, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, пришел к выводу о возможности взыскания с ответчика расходов истца на профессиональную правовую помощь на основании части третьей статьи 130 ХПК Украины.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 27 ноября 2019 года по делу № 242/4741/16-ц указала, что судебные расходы — это предусмотренные законом затраты (денежные средства) сторон и других лиц, участвующих в деле, понесенные ими в связи с рассмотрением дела и его разрешением по существу, а в случаях их освобождения от уплаты — это расходы государства, которые оно несет в связи с разрешением конкретного дела (пункт 49 постановления).

Особенности распределения расходов при закрытии производства урегулированы статьей 130 ХПК Украины, которая является специальной нормой. Согласно части третьей статьи 130, в случае отказа истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются, а расходы ответчика по его заявлению взыскиваются с истца. Однако если истец не поддерживает свои требования вследствие их удовлетворения ответчиком после предъявления иска, суд по заявлению истца присуждает взыскание понесенных им по делу расходов с ответчика.

В то же время Верховный Суд в постановлении от 24 октября 2025 года по делу № 917/276/25 указал, что у истца возникает право на возмещение расходов на профессиональную правовую помощь на основании части третьей статьи 130 ХПК Украины только в случае его отказа от иска и закрытия производства на основании пункта 4 части первой статьи 231 ХПК.

В рассматриваемом деле производство было закрыто по пункту 2 части первой статьи 231 ХПК Украины. Согласно выводу, изложенному в постановлении от 24 октября 2025 года по делу № 917/276/25, закрытие производства по этому основанию исключает возможность взыскания расходов на профессиональную правовую помощь по части третьей статьи 130 ХПК.

Таким образом, Верховный Суд в постановлении от 24 октября 2025 года по делу № 917/276/25 отождествил термин «отказ истца от иска», используемый в первом предложении части третьей статьи 130 ХПК Украины, с термином «истец не поддерживает свои требования», примененным во втором предложении этой части.

КХС ВС с таким выводом не согласился.

По мнению судей, термины «отказ истца от иска» и «истец не поддерживает свои требования», используемые в нормах ХПК Украины, не являются тождественными по смыслу, поэтому не могут толковаться одинаково. Отказ от иска предполагает активное действие истца — подачу соответствующего заявления. Неподдержание своих требований может выражаться как в активных действиях (отказ от иска), так и в пассивном поведении — отсутствии действий по их поддержанию.

Применяя логический способ толкования, суд отметил, что законодатель намеренно использовал разные термины, поскольку истец может не поддерживать требования как путем отказа от иска, так и вследствие отсутствия предмета спора. Содержание второго предложения части третьей статьи 130 ХПК Украины заключается в том, что неподдержание требований произошло из-за их удовлетворения ответчиком после предъявления иска, а не в способе, которым истец перестал их поддерживать.

Системное толкование также указывает, что статья 130 ХПК Украины называется «Распределение расходов в случае признания иска, закрытия производства по делу или оставления иска без рассмотрения». Закрытие производства по статье 231 ХПК происходит не только при отказе от иска, но и при отсутствии предмета спора. Поэтому нормы части третьей статьи 130 ХПК должны применяться и в случае закрытия дела по этому основанию.

Кроме того, в других нормах ХПК Украины законодатель использует термины «не поддерживает исковые требования» и «отказывается от иска» в разных значениях (например, в частях четвертой и пятой статьи 55), что подтверждает их различие.

Суд также применил целевой способ толкования: согласно части первой статьи 2 ХПК Украины, задачей хозяйственного судопроизводства является справедливое разрешение споров. КХС ВС отметил, что вряд ли справедливо толковать часть третью статьи 130 ХПК так, что если истец подал обоснованный иск, понес расходы на правовую помощь, и ответчик после этого удовлетворил его требования, то истец имеет право на возмещение этих расходов только при условии, что дополнительно еще откажется от иска, но не имеет такого права, если суд закрыл дело из-за отсутствия предмета спора.

Коллегия судей толкует нормы части третьей статьи 130 ХПК Украины так, что по общему правилу — в случае отказа истца от иска — понесенные им расходы ответчиком не возмещаются, поскольку отказ может быть вызван различными причинами, в том числе подачей необоснованного иска. Однако если истец не поддерживает свои требования вследствие их удовлетворения ответчиком после предъявления иска, суд по заявлению истца взыскивает понесенные им расходы с ответчика. При этом способ, каким именно истец перестал поддерживать свои требования, не имеет значения.

Решение Объединенной палаты может стать важным ориентиром для судебной практики по вопросам компенсации расходов на правовую помощь.

Автор Тарас Лученко

