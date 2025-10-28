В Киеве наказали водителя Toyota, который не пропустил пешехода — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который не пропустил гражданку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя, разъяснили ему опасные последствия таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУпАП.

В полиции напомнили, что водитель транспортного средства, который приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.