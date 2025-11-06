Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Особенностью этого Закона является то, что он вносит ряд изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины.

Сначала отметим, для понятности, что этим Законом введён институт органа по обеспечению законности актов областных советов, который определяется Кабинетом Министров Украины. Этот орган фактически становится специальным государственным надзорным субъектом, который:

Орган по обеспечению законности осуществляет обеспечение законности актов областных советов путём:

предотвращения нарушения законности в актах областных советов в порядке, определённом этой статьёй; государственного надзора за актами областных советов, определёнными этой статьёй.

Для предотвращения нарушения законности в актах областных советов орган по обеспечению законности:

не реже одного раза в квартал в письменной форме предоставляет органам местного самоуправления информацию об изменениях в законодательстве, касающихся местного самоуправления (в частности, о необходимости осуществления определённой деятельности), практику обеспечения законности актов органов местного самоуправления; по обращению областного совета, председателя областного совета предоставляет консультации по применению законодательства областными советами.

Мерами по осуществлению государственного надзора за актами областных советов являются:

требование об устранении нарушения закона; обращение в суд с иском о признании акта (отдельных его положений) областного совета незаконным (противоправным) и его отмене (признании недействующим).

Для реализации таких возможностей КАСУ дополнен статьёй 289-11 «Особенности производства по делам об обеспечении законности актов органов местного самоуправления».

Правила этой статьи распространяются на рассмотрение административных дел относительно:

законности нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, кроме административных дел, рассмотрение которых предусмотрено статьёй 264 этого Кодекса; законности индивидуальных актов органов местного самоуправления, которые являются предметом обеспечения законности актов таких органов местного самоуправления в соответствии с законами Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

С исковым заявлением по делам об обеспечении законности актов органов местного самоуправления (далее — обеспечение законности) имеет право обращаться уполномоченный орган по осуществлению надзора за законностью, определённый законами Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях». Что это за орган — пока неизвестно.

Административное дело об обеспечении законности решается окружным административным судом по местонахождению соответствующего органа местного самоуправления по правилам общего искового производства в течение пятнадцати дней со дня открытия производства по делу.

При открытии производства по делу суд применяет положения об обязательном досудебном урегулировании спора, кроме определённых случаев, предусмотренных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Законом Украины «О местных государственных администрациях».

При открытии производства по делу суд проверяет соответствие иска предмету обеспечения законности в соответствии с законами Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях», а также наличие соответствующих полномочий, предусмотренных законом, у других органов государственной власти. Установление судом несоответствия иска предмету обеспечения законности, наличия соответствующих полномочий по осуществлению государственного надзора (контроля) в указанной сфере, предусмотренных законом, у других органов государственной власти, кроме уполномоченного органа по осуществлению надзора за законностью, который обратился с иском, является основанием для возвращения искового заявления истцу, а если производство было открыто — для закрытия производства по делу.

Во время рассмотрения таких административных дел суд проверяет, принят ли акт органа местного самоуправления на основании, в пределах полномочий и способом, определёнными Конституцией и законами Украины, а в случае осуществления органом местного самоуправления делегированных им полномочий органов исполнительной власти — также соблюдение других актов законодательства.

Апелляционные жалобы на судебные решения по делам, предусмотренным статьёй 289-11, могут быть поданы в течение десяти дней со дня провозглашения судебного решения.

Часть вторую статьи 150 (обеспечение иска) дополнили пунктом 3 такого содержания:

«3) очевидны признаки противоправности акта органа местного самоуправления и непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о восстановлении положения, существовавшего до принятия такого акта (по делам об обеспечении законности актов органов местного самоуправления)».

Кроме того, новый пункт появился в части 1 статьи 238 КАСУ, а именно — суд закрывает производство по делу об обжаловании актов органов местного самоуправления по делам об обеспечении законности актов органов местного самоуправления, если судом установлено наличие соответствующих полномочий по осуществлению государственного надзора (контроля) в указанной сфере, предусмотренных законом, у других органов государственной власти.

Указанные изменения перед вторым чтением были сразу раскритикованы Главным юридическим управлением Верховной Рады. Последнее относительно изменений в часть вторую статьи 150 КАС Украины отметило, что использованная в приведённом положении формулировка «очевидны признаки противоправности акта органа местного самоуправления» содержит признаки юридической неопределённости, поскольку законодательно такие признаки противоправности не предусмотрены.

Относительно новой статьи 289-11 Главное управление обращает внимание на определённые недостатки. В частности:

пунктом 2 части первой статьи предусмотрено, что правила этой статьи распространяются на рассмотрение административных дел относительно законности индивидуальных актов органов местного самоуправления, которые являются предметом обеспечения законности актов таких органов местного самоуправления в соответствии с законами Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях». Предоставление права уполномоченному органу по осуществлению надзора за законностью, определённому законами Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях», обращаться в административный суд относительно законности индивидуальных актов органов местного самоуправления, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 289-11 КАС Украины, не учитывает доктрину административного права и особенности задач административной юстиции в контексте статьи 3 Конституции Украины.

Кроме того, в соответствии с частью первой статьи 2 КАС Украины задачей административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение судом споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. Эта задача административного судопроизводства обусловлена необходимостью реализации гарантированного статьёй 55 Конституции Украины права человека и гражданина на судебную защиту от неправомерных решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Также в соответствии с действующей редакцией пункта 19 части первой статьи 4 КАС Украины под термином «индивидуальный акт» понимается акт (решение) субъекта властных полномочий, изданный (принятый) во исполнение властных управленческих функций или в порядке предоставления административных услуг, который касается прав или интересов определённого в акте лица или лиц, и действие которого исчерпывается его исполнением или имеет определённый срок.

Одновременно частью второй статьи 264 КАС Украины предусмотрено, что право обжаловать нормативно-правовой акт имеют лица, в отношении которых он применён, а также лица, которые являются субъектом правоотношений, в которых будет применён этот акт.

Автор: Тарас Лученко

