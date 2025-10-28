В Бразилии вспыхнула война между властью и наркокартелями - десятки погибших, видео

В Рио-де-Жанейро вспыхнули ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями.

В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая за последние годы операция сил безопасности против одной из самых влиятельных преступных группировок страны – банды "Красное командование". В операции задействованы около 2500 полицейских, которые пытаются задержать около 100 членов банды. Об этом пишет The Gurdian.

Сообщается, что Рио-де-Жанейро заблокирован – все дороги и проспекты перекрыты баррикадами и угнанными автобусами. Местные бандиты, контролирующие до 70% наркоторговли в городе, ввели локдаун в ответ на масштабную полицейскую операцию.

Сообщается, что на севере города идет настоящий бой: слышны выстрелы, горят машины, люди боятся выходить из домов. Картели начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов.

Губернатор Клаудио Кастро обвинил президента Лулу да Сильву в отказе направить военных на помощь.

Банда «Красная команда» считается одной из старейших и наиболее жестоких в Бразилии. Она контролирует ряд районов Рио, занимаясь наркоторговлей и вымогательством.

