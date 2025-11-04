Правительство во главе со Свириденко провело заседание Антикризисного энергетического штаба — фото

Среди главных тем – запуск отопительного сезона, увеличение импорта энергоресурсов и наращивание генерации.

Под председательством премьер-министра Юлии Свириденко состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба с участием представителей профильных министерств, энергетических компаний, областных администраций и общин.

По словам Свириденко, главная цель штаба — оценить состояние энергосистемы, согласовать алгоритмы реагирования на вызовы войны и обеспечить стабильное прохождение зимнего периода.

«Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача — пройти всю зиму с теплом», — подчеркнула премьер-министр.

Среди ключевых тем заседания — увеличение импорта энергоресурсов, развитие распределенной генерации и подготовка к быстрому восстановлению энергетических объектов после атак РФ.

Юлия Свириденко отметила, что на данный момент уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт распределенной генерации.

Особое внимание правительство уделяет прифронтовым регионам, где враг системно атакует объекты энергетики. Для обеспечения стабильности функционируют более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи находятся в резерве. Все они обеспечены топливом и средствами связи.

Также в рамках программы «Зимняя поддержка» правительство сохраняет фиксированные тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительной финансовой нагрузки.

«Все соответствующие министерства получили задания для обеспечения надлежащей работы энергосистемы. Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить тепло и свет в домах украинцев, несмотря на вызовы войны», — подвела итог Свириденко.

