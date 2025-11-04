Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Правительство во главе со Свириденко провело заседание Антикризисного энергетического штаба — фото

11:36, 4 ноября 2025
Среди главных тем – запуск отопительного сезона, увеличение импорта энергоресурсов и наращивание генерации.
Правительство во главе со Свириденко провело заседание Антикризисного энергетического штаба — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под председательством премьер-министра Юлии Свириденко состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба с участием представителей профильных министерств, энергетических компаний, областных администраций и общин.

По словам Свириденко, главная цель штаба — оценить состояние энергосистемы, согласовать алгоритмы реагирования на вызовы войны и обеспечить стабильное прохождение зимнего периода.

«Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача — пройти всю зиму с теплом», — подчеркнула премьер-министр.

Среди ключевых тем заседания — увеличение импорта энергоресурсов, развитие распределенной генерации и подготовка к быстрому восстановлению энергетических объектов после атак РФ.

Юлия Свириденко отметила, что на данный момент уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт распределенной генерации.

Особое внимание правительство уделяет прифронтовым регионам, где враг системно атакует объекты энергетики. Для обеспечения стабильности функционируют более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи находятся в резерве. Все они обеспечены топливом и средствами связи.

Также в рамках программы «Зимняя поддержка» правительство сохраняет фиксированные тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительной финансовой нагрузки.

«Все соответствующие министерства получили задания для обеспечения надлежащей работы энергосистемы. Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить тепло и свет в домах украинцев, несмотря на вызовы войны», — подвела итог Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство отопление Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду