Верховный Суд уточнил процедуру уведомления налогоплательщиков перед проведением проверки

18:54, 6 ноября 2025
Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу о процедуре уведомления налогоплательщиков перед проверкой и их ответственности за получение корреспонденции.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался о ответственности налогоплательщика за невыполнение обязанности по обеспечению получения корреспонденции по адресу местонахождения.

Добросовестный налогоплательщик обязан обеспечить получение корреспонденции по адресу местонахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. В случае невыполнения этой обязанности налогоплательщик не имеет права ссылаться на неполучение документов как на обстоятельство, которое освобождает от наступления негативных последствий для такого налогоплательщика.

В данном деле Верховный Суд Украины рассматривал кассационную жалобу Восточной объединенной государственной налоговой инспекции города Харькова Главного управления ГФС в Харьковской области на постановление Харьковского апелляционного административного суда.

Спор возник на фоне оспаривания проведения налоговой проверки, которая была признана незаконной апелляционным судом из-за нарушения процедуры уведомления налогоплательщика о ее проведении.

Обстоятельства дела

Истец оспаривал действия налогового органа по проведению документальной проверки, которая, по его мнению, была незаконной из-за нарушения процедурных требований, в частности, ненадлежащего уведомления о ее проведении. В своих требованиях истец указывал на то, что орган налоговой службы не соблюдал правила относительно уведомления налогоплательщика о проведении проверки, что, по его мнению, делает проверку и решения, принятые по ее результатам, незаконными.

Суды первой и апелляционной инстанций по-разному оценили обстоятельства дела. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия налоговой инспекции законными. Суд апелляционной инстанции отменил решение первой инстанции, согласившись с истцом в том, что процедура проведения проверки была нарушена, в том числе в части уведомления о ее проведении. В результате суд апелляционной инстанции удовлетворил иск, отменив налоговые уведомления-решения, принятые на основе этой проверки.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, отметил, что согласно нормам налогового законодательства, проверка налогоплательщика должна проводиться при условии надлежащего уведомления о ее проведении. В частности, перед проведением документальной плановой выездной проверки, налогоплательщик должен быть уведомлен об этом путем направления приказа и письменного уведомления о дате начала проверки, при этом такое уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено лично.

Верховный Суд отметил, что в данном случае налоговым органом были выполнены требования по направлению соответствующего уведомления. Согласно Налоговому кодексу Украины, документы считаются надлежащим образом вручёнными, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручены налогоплательщику или его уполномоченному представителю.

Суд также обратил внимание на то, что налогоплательщик не может освобождаться от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязательств по причине неполучения уведомления, если он не обеспечил надлежащее получение корреспонденции.

Верховный Суд пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции неправомерно отменил решение суда первой инстанции, поскольку налоговый орган надлежащим образом выполнил свои обязательства по уведомлению налогоплательщика о проведении проверки. Учитывая это, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу налогового органа, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу № 820/1864/17 можно по ссылке.

