В Киеве полиция изъяла «шахед», который мужчина перевозил на крыше автомобиля — фото

Киевлянин объяснил полицейским, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей.

В Киеве правоохранители изъяли «шахед», который мужчина перевозил на крыше транспортного средства. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители отметили, что 4 ноября в социальных сетях они обнаружили публикацию о том, что на территории одного из жилых комплексов столицы находится автомобиль, на крыше которого закреплен вражеский БПЛА.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа Shahed с деактивированной боевой частью, то есть такой, который не представляет угрозы жизни и безопасности граждан», — заявили в полиции.

Отмечается, что владелец транспортного средства — 30-летний местный житель, глава общественной организации, — объяснил, что планировал передать беспилотник в музей.

«Полицейские изъяли дрон для проведения дополнительной проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в полиции.

