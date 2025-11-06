Практика судів
Паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою тепер не видаються – ТЦК

16:12, 6 листопада 2025
Основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.
Паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою тепер не видаються – ТЦК
Начальник відділу обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін повідомив, що з тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ, який доступний у застосунку Резерв+.

У коментарі Армія FM Бодін зазначив: якщо користувач не має доступу до смартфона, він може роздрукувати паперову копію цього документа через портал Дія або звернутись до ТЦК та СП для отримання роздрукованої версії.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 листопада в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Як зазначив Олександр Бодін, якщо ЦНАП відмовляється прийняти документи на відстрочку, слід уважно вислухати, тому що ЦНАП безпідставно не може відмовити в прийнятті документів.

«Слід уважно вислухати, зрозуміти та занотувати причини відмови, тому що ЦНАП безпідставно не може відмовити в прийомі документів. Отже, якщо відмовили, то на це є якісь поважні причини. Їх потрібно занотувати та привести у відповідність документи чи усунути невідповідності, які зазначені», — зазначив Олександр Бодін.

Він пояснив, що частину невідповідностей громадянин може усунути самостійно, наприклад, зареєструвати електронну адресу, яка може бути відсутня на момент подачі документів.

«ЦНАП не буде приймати документи, якщо заявник не вказав свою електронну адресу», — додав він.

Щоб усунути зауваження чи невідповідності, які стосуються військового обліку, громадяни мають звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Після того як усі документи будуть приведені у відповідність до норм, громадянин може повторно подати пакет документів до ЦНАП.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
