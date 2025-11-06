Бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью теперь не выдаются — ТЦК

Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в Резерв+.

Начальник отдела учета Ровненского ТЦК и СП Олександр Бодин сообщил, что теперь основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ, который доступен в приложении Резерв+.

В комментарии Армия FM Бодин отметил, что если пользователь не имеет доступа к смартфону, он может распечатать бумажную копию этого документа через портал Дия или обратиться в ТЦК и СП для получения распечатанной версии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработал обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, а остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Как отметил Олександр Бодин, если ЦНАП отказывается принять документы на отсрочку, следует внимательно выслушать причины отказа, так как ЦНАП не может безосновательно отказать в приеме документов.

«Необходимо внимательно выслушать, понять и записать причины отказа, так как ЦНАП безосновательно не может отказать в приеме документов. Если отказали, значит, есть какие-то веские причины. Их нужно записать и привести документы в соответствие или устранить несоответствия, которые указаны», — отметил Олександр Бодин.

Он пояснил, что часть несоответствий гражданин может устранить самостоятельно, например, зарегистрировать электронную почту, которая могла быть отсутствовать на момент подачи документов.

«ЦНАП не примет документы, если заявитель не указал свой электронный адрес», — добавил он.

Чтобы устранить замечания или несоответствия, касающиеся военного учета, гражданам следует обратиться в ТЦК и СП по месту учета.

После того как все документы будут приведены в соответствие с нормами, гражданин может повторно подать пакет документов в ЦНАП.

