Экс-сотрудница Neuralink подала в суд на компанию Маска из-за опасных условий работы с обезьянами

На компанию Илонам Маска подали в суд за опасные условия работы, неправомерное увольнение и дискриминацию по признаку пола.

Фото: Yahoo

В штате Калифорния бывшая работница Neuralink подала в суд на компанию из-за опасных условий работы с лабораторными обезьянами, передает Bloomberg.

Отмечается, что компания американского миллиардера Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink заставляла сотрудницу работать с обезьянами, которые являлись носителями вируса герпеса В, в условиях, когда животные царапали ее кожу.

По словам Линдси Шорт, после перехода на работу в другой регион, в августе 2022 года, она столкнулась с «рабочей средой обвинений, невозможных дедлайнов». Позже ее уволили после того, как она сообщила руководству о своей беременности.

Шорт подала в суд на компанию за неправомерное увольнение и дискриминацию по признаку пола, среди прочего.

Работница рассказала, что работая с обезьянами, переносившими вирус герпеса В, она поцарапалась через перчатку. Линдси Шорт обвинила компанию в ненадлежащем обеспечении средствами защиты для работы с обезьянами.

В иске Шорт также отметила, что Neuralink не сдержала обещания предоставить ей гибкий график работы, чтобы приспособить его к нуждам ее семьи, а затем снизила его в должности в мае 2023 года, спустя два месяца после повышения.

В следующем месяце она сообщила отдел кадров Neuralink о своей беременности, после чего Шорт была уволена с работы, причем компания заявила, что причиной увольнения были проблемы с производительностью.

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