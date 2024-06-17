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В Одесі жінку вивели з бізнес-заходу після прохання перейти на українську: Тарас Кремінь відреагував

12:13, 17 червня 2024
Під час бізнес-тренінгу відвідувачка попросила спікера перейти на державну мову.
В Одесі жінку вивели з бізнес-заходу після прохання перейти на українську: Тарас Кремінь відреагував
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В Одесі блогерку Юлію Карабаджак вивели з бізнес-тренінгу після того, як вона попросила спікера перейти на українську. Жінка разом з подругою відвідала подію 15 червня.

Як повідомила жінка на своїй сторінці, на її прохання перейти на українську мову російськомовний спікер відповів, що йому «так зручніше». Потім її вивели із зали.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вже відреагував на інцидент.

«Одеський мовний скандал – це класична історія про граблі, на які наступили організатори. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще є у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників», – написав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що «цькувати за мову та виганяти з публічної події – це і предмет уваги правоохоронних органів».

«Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти і належним чином відреагувати», – додав омбудсмен.

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