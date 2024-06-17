Лідери країн ЄС вирішать, чи очолить Урсула фон дер Ляєн знов Єврокомісію

27 очільників держав та урядів подискутують про те, хто стане наступним президентом Єврокомісії.

У понеділок, 17 червня лідери країн ЄС проведуть зустріч, на якій обговорять затвердження пакету кандидатур на головні посади у ЄС за підсумками євровиборів, передає Euronews.

Як зазначає видання, під час неформального саміту 27 очільників держав та урядів подискутують про те, хто стане наступним президентом Єврокомісії, президентом Європейської ради та високим представником блоку із закордонних справ та політики безпеки.

Наголошується, що розподіл головних посад повинен враховувати політичну приналежність, географічне походження та гендерний баланс, щоб забезпечити найбільшу підтримку кандидата за столом.

Минулого разу, у 2019 році, відбір відбувся після кількох днів суперечок, у тому числі марафону, який тривав цілу ніч.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховує переобратися на посаду після того, як її правоцентристська Європейська народна партія перемогла на виборах.

Вісім дипломатів та посадовців ЄС зазначили, що лідери ЄС хочуть досягнуть «політичної угоди» 17 червня ввечері, а саміт ЄС 27-28 червня офіційно підтвердить цю угоду, що є незвично раннім консенсусом.

Серед кандидатів на посаду наступного керівника Євроради – експрем'єр-соціаліст з Португалії Антоніу Кошта, на посаду керівника дипломатії ЄС претендує прем'єр-ліберал з Естонії Кая Каллас, на посаду очільника Європейського парламенту – чинна президентка цього органу Роберта Мецола.

Раніше ми писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін.

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