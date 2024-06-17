У Сумах правоохоронець вирішив нажитися на продажі зброї: йому повідомили про підозру

Фігурант зберігав у себе пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати.

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У Сумах працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який вирішив нажитися на продажі зброї.

Як повідомляє ДБР, фігурант зберігав у себе пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати.

«Клієнтів він підшукав серед своїх знайомих. Завдяки вчасній реакції правоохоронців, які ретельно задокументували всі кроки невдалого торговця зброєю, його було затримано в результаті спеціальної операції», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру в збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 7 років.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у межах досудового розслідування встановлюється походження зброї та боєприпасів.

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