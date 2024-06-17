У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП – більшість із них неповнолітні

За даними ЗМІ, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих.

В ніч з неділі на понеділок в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з вантажівкою. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Про це повідомили у румунському виданні «News» 17 червня.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Двом дорослим та 13 дітям була потрібна медична допомога.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

У поліції повідомили, що транспортні засоби їхали у тому ж напрямку у бік муніципалітету Констанца. Аварія сталася між населеними пунктами Таріверде та Бая. Її причини з'ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.