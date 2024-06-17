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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП – більшість із них неповнолітні

12:49, 17 червня 2024
За даними ЗМІ, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих.
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП – більшість із них неповнолітні
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В ніч з неділі на понеділок в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з вантажівкою. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Про це повідомили у румунському виданні «News» 17 червня.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Двом дорослим та 13 дітям була потрібна медична допомога. 

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

У поліції повідомили, що транспортні засоби їхали у тому ж напрямку у бік муніципалітету Констанца. Аварія сталася між населеними пунктами Таріверде та Бая. Її причини з'ясовуються.

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