Протягом 5 місяців 2024 року Зеленському внесли подання про призначення 272 суддів — ВРП

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня - травня 2024 року ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 272 суддів до місцевих судів, з них:
230 суддів — до місцевих загальних судів;
24 судді — до місцевих адміністративних судів;
18 суддів — до місцевих господарських судів.
Також у ВРП додають, що протягом вказаного періоду Президентові України внесено подання про призначення 249 кандидатів на посади суддів.
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