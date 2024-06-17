Протягом 5 місяців 2024 року Зеленському внесли подання про призначення 272 суддів — ВРП

За січня - травня Президентові України також внесено подання про призначення 249 кандидатів на посади суддів.

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня - травня 2024 року ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 272 суддів до місцевих судів, з них:

230 суддів — до місцевих загальних судів;

24 судді — до місцевих адміністративних судів;

18 суддів — до місцевих господарських судів.

Також у ВРП додають, що протягом вказаного періоду Президентові України внесено подання про призначення 249 кандидатів на посади суддів.

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