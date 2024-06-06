Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег»

В Реестр военнообязанных «Оберег» будут вносить данные об уклонении от воинского долга и о блокировании счета по исполнительному производству – Рада приняла закон.

В Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» будут отображаться данные об открытом относительно уклониста исполнительном производстве и сведения о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом 5 июня как закон законопроект 11143 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №559 от 16 мая «Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа» военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов в электронной форме является отражение в электронной форме сведений о гражданина Украины, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», а также сведений об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.

В соответствии с принятым в целом законопроектом 11143 расширен перечень сведений, которые будут вноситься в Реестр «Оберег». А именно туда попадут сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении), а также сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

То есть данные о неуплаченном уклонистом штрафе и, соответственно, блокировании его счетов, также будут отображаться в Реестре «Оберег».

Также народные депутаты несколько откорректировали нормы по поводу сведений, которые попадают в «Оберег». Так, сведения относительно родителей (усыновителей), опекунов, попечителей и других представителей, а также детей (ФИО, дата рождения), сведения о семейном положении лица и сведения о членах его семьи (ФИО, дата рождения) должны вноситься исключительно по согласию призывника, военнообязанного, резервиста (в настоящее время – просто с согласия).

Уточнено, что в Реестр вносятся не просто реквизиты паспортов, а реквизиты документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).

Также теперь в Реестр будут вносить не просто сведения об образовании и специальности, а реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность).

Как известно, согласно действующей статье 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» в Реестр «Оберег» заносятся следующие персональные данные призывника, военнообязанного и резервиста:

1) фамилия, сведения об изменении фамилии;

2) собственное имя (все собственные имена), сведения об изменении собственного имени;

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) место рождения;

6) пол;

7) место жительства и местонахождение;

7-1) номера средств связи и адреса электронной почты;

8) сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - с согласия призывника, военнообязанного, резервиста (после изменений – исключительно с согласия)

8-1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей) (после изменений – исключительно с согласия);

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия) (после изменений – реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины) и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

9-1) сведения о гражданстве (изменении гражданства);

10) сведения о смерти лица или объявлении лица умершим или признании его безвестно отсутствующим;

11) сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

12) сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14) отцифрованный образ лица;

15) сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

15-1) сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление);

16) сведения об образовании и специальности (после изменений – реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, издавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность);

16-1) сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего и последипломного образования;

16-2) сведения об опыте работы по специальности;

17) сведения об установлении, смене группы инвалидности;

17-1) сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

19) сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

20) сведения о наличии (отсутствии) судимости;

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

22) сведения о статусе ветерана войны;

23) сведения о владении иностранными языками;

24) сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;

25) сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки;

26) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

27) реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

28) реквизиты удостоверения тракториста-машиниста (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, категория);

29) реквизиты квалификационного удостоверения члена палубной команды судна внутреннего плавания, другого квалификационного документа, которым подтверждаются профессиональные компетентности для безопасной эксплуатации судна внутреннего плавания, международного удостоверения на право управления прогулочным судном, удостоверение судоводителя малого судна/водного мотоцикла, другого документа, управление прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, квалификация);

30) реквизиты свидетельства пилота воздушного судна (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

31) сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах;

32) сведения о внутренне перемещенном лице;

33) сведения о наличии права на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, предусматривающий изменения в порядок формирования Реестра «Оберег» в части передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталья Мамченко

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