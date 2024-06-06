Дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг»

До Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» вноситимуть дані про ухилення від військового обов’язку і про блокування рахунку за виконавчим провадженням – Рада прийняла закон.

У Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» будуть відображатися дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Відповідні зміни передбачає ухвалений в цілому 5 червня як закон законопроект 11143 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну №559 від 16 травня «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа» військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Відповідно до ухваленого в цілому законопроекту 11143 розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до Реєстру «Оберіг». А саме, туди потраплять відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), а також відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

Тобто, дані про несплачений ухилянтом штраф та, відповідно, блокування його рахунків, також будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг».

Також народні депутати дещо відкорегували норми стосовно відомостей, які потрапляють в «Оберіг». Так, відомості стосовно батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (ПІБ, дата народження), відомості про сімейний стан особи та відомості про членів її сім’ї (ПІБ, дата народження) мають вноситися виключно за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста (наразі – просто за згодою).

Уточнено, що до Реєстру вносяться не просто реквізити паспортів, а реквізити документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії).

Також тепер до Реєстру будуть вносити не просто відомості про освіту та спеціальність, а реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність).

Як відомо, відповідно до чинної статті 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» до Реєстру «Оберіг» заносяться наступні персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста:

1) прізвище, відомості про зміну прізвища;

2) власне ім’я (усі власні імена), відомості про зміну власного імені;

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

7-1) номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) - за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста (після змін – виключно за згодою)

8-1) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей) (після змін – виключно за згодою);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії) (після змін – реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9-1) відомості про громадянство (зміну громадянства);

10) відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;

11) відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, установи, організації, місце роботи, посада, стаж роботи);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

15-1) відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок);

16) відомості про освіту та спеціальність (після змін - реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність);

16-1) відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;

16-2) відомості про досвід роботи за спеціальністю;

17) відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;

17-1) відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

19) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

22) відомості про статус ветерана війни;

23) відомості про володіння іноземними мовами;

24) відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;

25) відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки;

26) відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

27) реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

28) реквізити посвідчення тракториста-машиніста (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, категорія);

29) реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, посвідчення судноводія малого судна/водного мотоцикла, іншого документа, що надає право на управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, кваліфікація);

30) реквізити свідоцтва пілота повітряного судна (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

31) відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин;

32) відомості про внутрішньо переміщену особу;

33) відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон, який передбачає зміни у порядку формування Реєстру «Оберіг» з точки зору передачі даних ЦВК, ДМС і Податковою службою.

Автор: Наталя Мамченко

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