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Е-Посвідчення ветерана в Дії: українцям відповіли на питання щодо формування документу

08:13, 6 червня 2024
При формуванні е-Посвідчення ветерана в Дії може виникати низка помилок.
Е-Посвідчення ветерана в Дії: українцям відповіли на питання щодо формування документу
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У середу, 5 червня, в Україні було впроваджено е-Посвідчення ветерана у мобільному застосунку Дія. Про це повідомило Мінветеранів.

Тестування документу допомогло виявити найтиповіші питання, які виникають у ході формування.

Серед них:

Послуга недоступна

Ваш податковий номер не пройшов перевірку. Будь ласка, зверніться до банку за яким Ви авторизувалися в Дії, для перевірки даних. Якщо в банку всі дані правильні, зверніться до найближчої податкової.

Реєстр недоступний

Нічого страшного, системи можуть також стомитися і не працювати деякий час через різні обставини. Спробуйте повторити пізніше.

Документ не знайдено (відсутність запису про наданий статус в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни)

Якщо Ваш документ не знайдено — це означає, що відомості про Вас не передано до Єдиного державного реєстру ветеранів війни органом, який надав Вам статус згідно з чинним законодавством. На жаль, Мінветеранів не може самостійно отримати дані, надіслані Вами, та ввести їх в реєстр. Такими повноваженнями наділений виключно орган, який надавав Вам певний статус — органи соціального захисту населення або комісії сил безпеки та оборони або міжвідомча комісія з надання статусу учасника бойових дій. Яким саме органом було видано посвідчення Вам, вказано на паперовому посвідченні. Зателефонуйте на Єдину ветеранську лінію Мінветеранів 0 800 505 217 повідомте про такий орган та оператор скаже в який спосіб якнайкраще виправити ситуацію, щоб Ваші дані потрапили до ЄДРВВ.

Якщо Вам було надано статус учасника бойових дій, Ви можете також повідомити Мінветеранів за посиланням.

«Ми розуміємо, що можуть виникати певні труднощі напряму зв'язатися з відповідальним  командиром в/ч, тому готові допомогти розшукати інформацію про Вас, яка наразі перебуває на шляху до Реєстру», - зазначили у відомстві.

Неможливо додати фото

Якщо у Вас немає ID-картки або закордонного паспорту для відображення відцифрованого образу обличчя, на жаль, е-посвідчення ветерана не може бути сформовано.

Відсутня повна інформація в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни

Якщо Ваш документ знайдено, але е-Посвідчення не відображається через помилки в персональних даних або відсутність оновленої інформації про реквізити паперових посвідчень або документ відображається з помилками, Вам потрібно оновити дані в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

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