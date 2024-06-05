КСУ розглядає справу щодо спадкування сум пенсій, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців

КСУ перевірить конституційність припису Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» про спадкування сум пенсій, що підлягали виплаті пенсіонерові.

У середу, 5 червня, Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Колмикова Вячеслава Аркадійовича.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський повідомив, що Вячеслав Колмиков звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 24, частинам першій, четвертій статті 41, частині першій статті 46 Конституції України частину першу статті 61 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ від 9 квітня 1992 року № 2262–ХІІ зі змінами (далі – Закон).

Згідно з частиною першою статті 61 Закону „суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та членів їх сімей і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім’ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника“.

На думку автора клопотання, внаслідок застосування частини першої статті 61 Закону порушено його право власності та право на соціальний захист, гарантовані частинами першою, четвертою статті 41, частиною першою статті 46 Конституції України.

Суддя-доповідач також зазначив, що зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Колмиков Аркадій Вікторович – батько суб’єкта права на конституційну скаргу, звернувся до суду з позовною заявою до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (далі – Управління) про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії.

Суд першої інстанції його позов задовольнив повністю та зобов’язав Управління провести перерахування та виплату пенсії Колмикову Аркадію Вікторовичу відповідно до статей 43, 63 Закону та згідно з постановою Кабінету Міністрів України „Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб“ від 30 серпня 2017 року № 704 зі змінами з урахуванням виплачених сум. Зазначене рішення суду набрало законної сили 21 січня 2022 року, однак Колмиков Аркадій Вікторович 22 березня 2022 року помер.

Суб’єкт права на конституційну скаргу 10 травня 2023 року звернувся до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, у якій просив замінити стягувача Колмикова Аркадія Вікторовича у виконавчому провадженні з виконання судового рішення його правонаступником Колмиковим Вячеславом Аркадійовичем. Обґрунтовуючи це зазначив, що він є правонаступником померлого, а тому перерахована та невиплачена сума пенсії, установлена рішенням суду, є недоотриманою пенсією та підлягає виплаті йому як синові померлого.

Суди першої та апеляційної інстанцій заяву Колмикова Вячеслава Аркадійовича задовольнили.

Управління оскаржило зазначені судові рішення в касаційному порядку. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу Управління задовольнила: рішення судів попередніх інстанцій скасувала; у задоволенні заяви Колмикова Вячеслава Аркадійовича про заміну сторони виконавчого провадження відмовила, зазначивши, зокрема, що Закон визначає спеціальний правовий режим грошових коштів у вигляді пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерам з числа військовослужбовців, і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю.

Під час засідання суддя-доповідач поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до членів НКР Суду, низки органів державної влади, наукових установ та закладів вищої освіти із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Другий сенат перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання була присутня уповноважений представник суб’єкта права на конституційну скаргу, адвокат Алла Отрох.

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