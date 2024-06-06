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Субсидія в Україні: у яких випадках допомогу від держави доведеться повернути

07:55, 6 червня 2024
Надмірно виплачену субсидію потрібно повернути державі у двох випадках.
Субсидія в Україні: у яких випадках допомогу від держави доведеться повернути
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Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом міністрів обов’язкового платежу. Однак у деяких випадках українців можуть змусити повернути державну допомогу. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Трапляються випадки, коли субсидію можна втратити, або її розмір буде суттєво скорочений.

Надмірно виплачену субсидію потрібно повернути державі за двох умов:

  • Якщо у заяві або декларації було зазначено неправдиву інформацію і субсидію призначили більше, ніж належить.
  • Якщо людина протягом 30 днів не повідомила про обставини, які призвели б до зменшення субсидії, і допомога нараховувалася в колишніх розмірах.

Коли субсидія призначається на наступний період, надмірно виплачену суму будуть утримувати частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

Раніше ми писали, що деяким категоріям громадян, які отримують субсидію, до 1 липня потрібно звернутись до Пенсійного фонду для продовження виплат.

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