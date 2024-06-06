Субсидия в Украине: в каких случаях помощь от государства придется вернуть

Чрезмерно выплаченную субсидию следует вернуть государству в двух случаях.

Право на назначение субсидии имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления превышает объем определенного Кабинетом Министров обязательного платежа. Однако в некоторых случаях украинцы могут заставить вернуть государственную помощь. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Бывают случаи, когда субсидию можно потерять, или ее размер будет существенно сокращен.

Чрезмерно выплаченную субсидию нужно вернуть государству в двух условиях:

Если в заявлении или декларации указана ложная информация и субсидия назначена больше, чем положено.

Если человек в течение 30 дней не сообщил об обстоятельствах, которые бы привели к уменьшению субсидии, и помощь начислялась в прежних размерах.

Когда субсидия назначается на следующий период, чрезмерно выплаченную сумму будут удерживать частями, но не более 20% в месяц.

Ранее мы писали, что некоторым категориям граждан, получающих субсидию, до 1 июля следует обратиться в Пенсионный фонд для продления выплат.

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