В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину

В Харькове коммунальщики разобрали постамент памятника Александру Пушкину на площади Поэзии. Об этом сообщили в городском совете.
Бюст Пушкина был демонтирован еще осенью 2022 года.
«Сейчас специалисты работают над благоустройством территории», - отметили в горсовете.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Музей войны демонтирует все памятники и элементы советской пропаганды.
Напомним, в 2023 году из монумента «Батькивщины-Матери» демонтировали советский герб и заменили его трезубцем.
Источник фото: Харьковский городской совет
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