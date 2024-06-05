В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину

Бюст Пушкина был демонтирован еще осенью 2022 года.

Источник фото: Харьковский городской совет

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В Харькове коммунальщики разобрали постамент памятника Александру Пушкину на площади Поэзии. Об этом сообщили в городском совете.

Бюст Пушкина был демонтирован еще осенью 2022 года.

«Сейчас специалисты работают над благоустройством территории», - отметили в горсовете.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Музей войны демонтирует все памятники и элементы советской пропаганды.

Напомним, в 2023 году из монумента «Батькивщины-Матери» демонтировали советский герб и заменили его трезубцем.

Источник фото: Харьковский городской совет

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