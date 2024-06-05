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У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну

23:59, 5 червня 2024
Погруддя Пушкіна було демонтоване ще восени 2022 року.
У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну
Джерело фото: Харківська міська рада
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У Харкові комунальники розібрали постамент пам'ятника Олександру Пушкіну на площі Поезії. Про це повідомили у міській раді.

Погруддя Пушкіна було демонтоване ще восени 2022 року.

«Зараз фахівці працюють над благоустроєм території», - зазначили у міськраді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Музей війни демонтує всі пам’ятники та елементи радянської пропаганди.

Нагадаємо, у 2023 році із монумента «Батьківщина-мати» демонтували радянський герб і замінили його на тризуб. 

Джерело фото: Харківська міська рада

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