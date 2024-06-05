У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну

У Харкові комунальники розібрали постамент пам'ятника Олександру Пушкіну на площі Поезії. Про це повідомили у міській раді.
Погруддя Пушкіна було демонтоване ще восени 2022 року.
«Зараз фахівці працюють над благоустроєм території», - зазначили у міськраді.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Музей війни демонтує всі пам’ятники та елементи радянської пропаганди.
Нагадаємо, у 2023 році із монумента «Батьківщина-мати» демонтували радянський герб і замінили його на тризуб.
Джерело фото: Харківська міська рада
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