Стефанчук пояснив, чому законопроекти про військову поліцію зняли з розгляду в Раді

За словами Руслана Стефанчука, коли буде загальна картина щодо документів, тоді можна буде ухвалювати відповідні законодавчі акти.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чому з розгляду парламенту зняли законопроекти про військову поліцію, передає УНІАН.

За його словами, це питання порушувалося на Погоджувальній раді.

«Якраз було знято через те, що люди говорили, що вони хочуть бачити загальну картину військової юстиції. Не починати з військової поліції, тому що це справді викликає дуже багато питань, а потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура займається, веде такі злочини стосовно таких-то суб’єктів, військовій суди займаються цим-то», - сказав він.

Також Стефанчук зауважив, коли буде загальна картина, тоді можна буде почергово ухвалювати відповідні законодавчі акти.

Ще він додав, що сесійна зала майже одноголосно зняла це питання з порядку денного. «Я думаю, що ближчим часом, коли комітет спроможеться показати загальну картину, ці законопроекти можуть бути внесені в зал», - сказав спікер.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про Військову поліцію 6569-д та супровідний 6570-д, який передбачає внесення змін до КУпАП, КК та КПК.

Зокрема, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.