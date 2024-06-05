Стефанчук объяснил, почему законопроекты о военной полиции сняли с рассмотрения в Раде

По словам Руслана Стефанчука, когда будет общая картина по документам, тогда можно будет принимать соответствующие законодательные акты.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему с рассмотрения парламента сняли законопроекты о военной полиции, передает УНИАН.

По его словам, этот вопрос поднимался на Согласительном совете.

«Как раз был снят из-за того, что люди говорили, что они хотят видеть общую картину военной юстиции. Не начинать с военной полиции, потому что это действительно вызывает очень много вопросов, а нужна общая логика: военная полиция занимается этим, военная прокуратура занимается, ведет такие преступления в отношении таких-то субъектов, военные суды занимаются этим», - сказал он.

Также Стефанчук заметил, когда будет общая картина, тогда можно будет поочередно принимать соответствующие законодательные акты.

Еще он добавил, что сессионный зал почти единогласно снял этот вопрос с повестки дня. «Я думаю, что в ближайшее время, когда комитет сможет показать общую картину, эти законопроекты могут быть внесены в зал», - сказал спикер.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.