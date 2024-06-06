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10 тысяч долларов за содействие в получении земельного участка в аренду: в Киевской области разоблачен депутат горсовета

07:36, 6 июня 2024
Подозреваемый обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.
10 тысяч долларов за содействие в получении земельного участка в аренду: в Киевской области разоблачен депутат горсовета
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Депутат городского совета в Киевской области разоблачен на взятке в 10 тысяч долларов за содействие в получении земельного участка в аренду. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что депутату Мироновского городского совета Обуховского района сообщено о подозрении. Ему инкриминировано получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, используя свой статус депутата местного совета и полномочия члена земельной комиссии, подозреваемый обещал предпринимателю помочь в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.

Это стоило предпринимателю 10 тысяч долларов.

Депутат был задержан «на горячем» во время получения денег и передачи решения сессии горсовета.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 450 тысяч гривен залога.

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