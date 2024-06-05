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На Троещине в Киеве появился парклет: фото

23:48, 5 июня 2024
В парке «Фестивальный установили парклет.
На Троещине в Киеве появился парклет: фото
Источник фото: КП УЗН Деснянского района / Facebook
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В Деснянском районе столицы в парке «Фестивальный установили парклет. Об этом сообщили в КП УЗН Деснянского района.

Напомним, недавно в Киеве начали устанавливать первые парклеты – уютные публичные просторы с уличной мебелью и озеленением.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопова, изготовление и обустройство парклетов происходит собственными силами районных КП УЗН – без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный отметил, что такая инициатива возникла по запросу киевлян. Парклеты устанавливают там, где до этого размещались мафы или в местах, где регулярно незаконно паркуют автомобили.

Первый парклет появился в 2005 году в Сан-Франциско (США) в качестве метода борьбы с засильем автомобилей в городе. Городские активисты в качестве эксперимента установили на парковке скамейки и вазоны с цветами. Новое место для отдыха приобрело большую популярность, и парклеты начали появляться в других городах США и Европы.

Источник фото: КП УЗН Деснянского района / Facebook

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