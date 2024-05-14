В Киеве создают парклеты как в Сан-Франциско – что это такое

Первый парклет появился в 2005 году в США как метод борьбы с засильем автомобилей в городе.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве начали устанавливать популярные в Европе и США уличные мебли с озеленением – парклеты. В КГГА обещают, что уже в скором времени их можно будет увидеть во всех районах столицы.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопова, в столице парклеты уже можно увидеть в Шевченковском районе.

«Изготовление и обустройство парклетов происходит собственными силами районных КП УЗН – без привлечения дополнительных бюджетных средств», – отметил чиновник.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, такая инициатива возникла по запросу киевлян. Парклеты устанавливают там, где до этого размещались мафы или в местах, где регулярно незаконно паркуют автомобили.

Первый парклет появился в 2005 году в Сан-Франциско (США) в качестве метода борьбы с засильем автомобилей в городе. Городские активисты в качестве эксперимента установили на парковке скамейки и вазоны с цветами. Новое место для отдыха приобрело большую популярность, и парклеты начали появляться в других городах США и Европы.

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