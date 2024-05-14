У Києві створюють парклети як у Сан-Франциско – що це таке

Перший парклет з’явився у 2005 році в США як метод боротьби із засиллям автомобілів у місті.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві почали встановлювати популярні в Європі та США вуличні меблі з озелененням – парклети. У КМДА обіцяють, що вже незабаром їх можна буде побачити в усіх районах столиці.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопова, у столиці парклети вже можна побачити в Шевченківському районі.

«Виготовлення та облаштування парклетів відбувається власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів», – зазначив посадовець.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, така ініціатива виникла на запит киян. Парклети встановлюють там, де до цього розташовувалися мафи або у місцях, де регулярно незаконно паркують автомобілі.

Перший парклет з’явився у 2005 році в Сан-Франциско (США) як метод боротьби із засиллям автомобілів у місті. Міські активісти в якості експерименту встановили на парковці лавки і вазони з квітами. Нове місце для відпочинку набрало великої популярності, і парклети почали зʼявлятись в інших містах США та Європи.

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