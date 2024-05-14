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Верховный Суд: установленное решением Комитета ООН по правам человека нарушение Международного пакта не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам

09:01, 14 мая 2024
Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины – Верховный Суд.
Верховный Суд: установленное решением Комитета ООН по правам человека нарушение Международного пакта не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Источник фото: АР
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Установленное Решением Комитета ООН по правам человека нарушение ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку не является таковым в понимании ч. 2 ст. 459 УПК.

Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины. Об этом в своем постановлении от 12 марта 2024 отметила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу №1-9/2005.

Обстоятельства дела

Приговором апелляционного суда, оставленным в силе постановлением ВСУ, лицо осуждено по ч. 1 ст. 115; п. 13 ч.2 ст. 115; ч. 3 ст. 358 УК к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный обратился в суд с заявлением о пересмотре указанного приговора в отношении него по вновь открывшимся обстоятельствам, указав на установленные Решением Комитета по правам человека ООН от 26.07.2022 нарушения ст. 7 Пакта, а именно назначение ему пожизненного лишения свободы, которое является «несокращаемым».

По убеждению осужденного приговор подлежит пересмотру из п. 4 ч. 2 в. 459 УПК с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 15 лет (предельный срок на момент вынесения приговора) и с освобождением из-под стражи в связи с полным и фактическим отбыванием наказания.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

По постановлению местного суда, оставленным в силе определением апелляционного суда, осужденному отказано в открытии производства по указанному заявлению.

В кассационной жалобе осужденный отмечал, что заключение местного суда о необязательности решения Комитета по правам человека ООН ошибочно и не согласовывается со ст. 26 Венской Конвенции «О правах международных договоров», ст. 2 п. 3 «а» Международного пакта о гражданских и политических правах с учетом ч. 2 ст. 19 Закона «О международных договорах Украины».

Считает, что отказ в открытии производства по поданному им ходатайству является лишением его конституционного права доступа к правосудию.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. КУС согласился с выводом апелляционного суда о том, что приведенные осужденным основания для пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам не являются вновь обнаруженными в понимании п. 4 ч. 2 ст. 459 УПК.

Решение Комитета ООН по осужденному, которое в неофициальном переводе названо как «Рассуждение», является очередным напоминанием для приведения национального законодательства в соответствие с предписаниями Конвенции по приговорам в виде пожизненного лишения свободы и такие меры были приняты, что нашло свое отражение в изменениях в статьи 81, 82 УК.

Относительно доводов осужденного о том, что отказ в открытии производства по представленному им ходатайству является лишением его конституционного права доступа к правосудию, КУС согласился с выводами апелляционного суда об их необоснованности, поскольку как и в решении Комитета, так и в обжалованном определении, приведены многочисленные способы решения поднятого вопроса, в частности в порядке статей 81, 82 УК.

КУС обратил внимание, что ни одно международное судебное решение, или вывод не отменил такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы, а лишь отмечено необходимость урегулирования порядка его отбывания и наличия реальной перспективы освобождения.

Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины. Осужденный, при установлении нарушения его прав, имеет возможность обратиться с соответствующим заявлением в ЕСПЧ после обращения с исковым заявлением в национальные суды.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда 17 ноября 2022 г. высказала позицию, что ни один суд, а также БП ВС, не может обязать Верховную Раду привести нормативное регулирование в соответствие с Конституцией Украины, решениями Европейского суда по прав человека и Конституционного Суда Украины. Даже если такое регулирование не соответствует решениям Европейского суда по правам человека (позиция по делу №990/116/22).

При этом БП ВС не может пересмотреть приговор на основании решения ЕСПЧ, пока Верховная Рада не приведет свое регулирование в соответствие с решением ЕСПЧ. Такой замкнутый круг проистекал из решений Большой Палаты, в том числе и от 18 августа 2022 года, где Большая Палата высказала позицию, что хотя и решение ЕСПЧ «Петухов против Украины №2» должна выполнить Верховная Рада, однако обязать Верховную Раду его выполнить не может быть даже Верховный Суд (дело №990/94/22 ).

В свою очередь, Верховная Рада 18 октября 2022 приняла во втором чтении и в целом правительственные законопроекты 4048 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека» и 4049 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о выполнении решений Европейского суда по правам человека». Законопроекты были разработаны во исполнение решений ЕСПЧ и КСУ, ими предусматривалась возможность замены наказания в виде пожизненного лишения свободы более мягким; возможность применения условно-досрочного увольнения к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы и т.д.

Уже после принятия нового законодательства, с соответствующими вопросами – исполнения решения ЕСПЧ и изменение наказания приговоренному к пожизненному лишению свободы, Большая Палата Верховного Суда вновь столкнулась по делу №5-18/07 (постановление от 9 августа 2023 года).

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховный Суд: установленное решением Комитета ООН по правам человека нарушение Международного пакта не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам

Также не является основанием для пересмотра приговора суда по вновь открывшимся обстоятельствам отсутствие автоматического компенсаторного механизма в национальном законодательстве Украины – Верховный Суд.

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