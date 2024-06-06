Стало известно, в каком случае плательщики ЕН освобождаются от уплаты земельного налога

Плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на имущество в части земельного налога за земельные участки, используемые ими для осуществления хоздеятельности

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Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области разъяснило, в каком случае плательщики единого налога освобождаются от уплаты земельного налога.

Так, согласно п. 297.1 НКУ плательщики единого налога первой-третьей групп освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество в части земельного налога за земельные участки, используемые ими для осуществления хозяйственной деятельности (кроме деятельности по предоставление земельных участков и/или недвижимого имущества, находящегося на таких земельных участках, в аренду (наем), ссуду, на другом праве пользования).

Если хозяйственная деятельность на земельном участке налогоплательщиком не осуществляется, то у него возникает обязанность по декларированию и уплате земельного налога за такой земельный участок на общих основаниях.

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