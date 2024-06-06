Стало відомо, у якому випадку платники ЄП звільняються від сплати земельного податку

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності із податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються ними для провадження госпдіяльності

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Головне управління Державної податкової служби у Харківській області роз’яснило, у якому випадку платники єдиного податку звільняються від сплати земельного податку.

Так, відповідно до п. 297.1 ПКУ платники єдиного податку першої-третьої груп звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються ними для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування).

Якщо господарська діяльність на земельній ділянці платником податків не здійснюється, то у нього виникає обов’язок із декларування та сплати земельного податку за таку земельну ділянку на загальних підставах.

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