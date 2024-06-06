10 тисяч доларів за сприяння в одержанні земельної ділянки в оренду: на Київщині викрито депутата міськради

Депутата міської ради на Київщині викрито на хабарі у 10 тисяч доларів за сприяння в одержанні земельної ділянки в оренду. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Зазначається, що депутату Миронівської міської ради Обухівського району повідомлено про підозру. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, підозрюваний обіцяв підприємцю посприяти в позитивному вирішенні питання про отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.
Це коштувало підприємцю 10 тисяч доларів.
Депутата затримали «на гарячому» під час отримання грошей та передачі рішення сесії міськради.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 450 тисяч гривень застави.
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