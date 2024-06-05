Законопроекты о Военной полиции сняты с рассмотрения – к ним вернутся после дополнительных консультаций

Народные депутаты пока сняли с рассмотрения законопроекты о создании Военной полиции – вернутся со временем.

5 июня Верховная Рада поддержала снятие с рассмотрения законопроектов, касающихся создания в Украине Военной полиции. Как сообщают народные депутаты, к их рассмотрению вернутся после проведения дополнительных консультаций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Автор: Наталья Мамченко

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