Проверку деклараций работников спецслужб будет осуществлять специальное подразделение НАПК

Проверку деклараций и мониторинг образа жизни сотрудников разведывательных органов и лиц, занимающих должности, связанные с государственной тайной, будет осуществлять новое подразделение НАПК.

Источник фото: nazk.gov.ua

Отныне меры финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (сотрудников разведывательных органов и лиц, занимающих должности, связанные с государственной тайной) в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции будет осуществлять отдельное подразделение.

Как пояснили в НАПК, решение о создании самостоятельного подразделения – Отдела осуществления мер финансового контроля относительно отдельных категорий лиц – принято во исполнение рекомендаций по результатам внешней независимой оценки деятельности Агентства.

«Это должно повысить эффективность финансового контроля относительно специальных категорий декларантов (лиц, определенных в ст. 52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции»). Речь идет о проведении мониторинга образа жизни, полных проверок деклараций и контроля за своевременностью их представления», – объясняют в НАПК.

Ранее эти функции выполняло подразделение внутреннего контроля НАПК.

Кроме того, согласно рекомендациям внешнего независимого аудита, в НАПК разделены функции внутреннего контроля и предотвращения коррупции в Агентстве. Для этого в структуре НАПК создан отдельный сектор по вопросам предотвращения коррупции. Сектор будет организовывать работу по оценке коррупционных рисков в деятельности Агентства и подготовке мер по их устранению, координировать реализацию антикоррупционной программы НАПК.

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