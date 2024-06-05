Практика судів
  1. В Україні

Перевірку декларацій працівників спецслужб здійснюватиме спеціальний підрозділ НАЗК

12:09, 5 червня 2024
Перевірку декларацій та моніторинг способу життя співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею, здійснюватиме новий підрозділ НАЗК.
Перевірку декларацій працівників спецслужб здійснюватиме спеціальний підрозділ НАЗК
Джерело фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер заходи фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею) в Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюватиме окремий підрозділ.

Як пояснили у НАЗК, рішення про створення самостійного підрозділу – Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб – ухвалено на виконання рекомендацій за результатами зовнішньої незалежної оцінки діяльності Агентства.

«Це має підвищити ефективність фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (осіб, визначених у ст. 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»). Йдеться про проведення моніторингу способу життя, повних перевірок декларацій та контролю за своєчасністю їх подання», - пояснюють у НАЗК.

Раніше ці функції виконував підрозділ внутрішнього контролю НАЗК.

Крім того, відповідно до рекомендацій зовнішнього незалежного аудиту, в НАЗК розділено функції внутрішнього контролю та запобігання корупції в Агентстві. Для цього в структурі НАЗК створено окремий сектор з питань запобігання корупції. Сектор організовуватиме роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства та підготовки заходів для їх усунення, координуватиме реалізацію антикорупційної програми НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроекти про Військову поліцію зняті з розгляду – до них повернуться після додаткових консультацій

Народні депутати поки зняли з розгляду законопроекти стосовно створення Військової поліції – повернуться згодом.

Верховна Рада схвалила зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

Військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть

Тому вільно виїжджати за кордон такі чоловіки більше не зможуть.

Посольство США попередило чоловіків з двома паспортами США та України, що вони не зможуть виїхати з України – що змінилося

Виявляється, деякі чоловіки, які мають як українське, так і американське громадянство, могли вільно виїжджати з України – чому для них існувало таке спрощення.

ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду