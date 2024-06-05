Перевірку декларацій працівників спецслужб здійснюватиме спеціальний підрозділ НАЗК

Перевірку декларацій та моніторинг способу життя співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею, здійснюватиме новий підрозділ НАЗК.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Відтепер заходи фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею) в Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюватиме окремий підрозділ.

Як пояснили у НАЗК, рішення про створення самостійного підрозділу – Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб – ухвалено на виконання рекомендацій за результатами зовнішньої незалежної оцінки діяльності Агентства.

«Це має підвищити ефективність фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (осіб, визначених у ст. 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»). Йдеться про проведення моніторингу способу життя, повних перевірок декларацій та контролю за своєчасністю їх подання», - пояснюють у НАЗК.

Раніше ці функції виконував підрозділ внутрішнього контролю НАЗК.

Крім того, відповідно до рекомендацій зовнішнього незалежного аудиту, в НАЗК розділено функції внутрішнього контролю та запобігання корупції в Агентстві. Для цього в структурі НАЗК створено окремий сектор з питань запобігання корупції. Сектор організовуватиме роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства та підготовки заходів для їх усунення, координуватиме реалізацію антикорупційної програми НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.