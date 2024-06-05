Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада одобрила изменения о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств

11:57, 5 июня 2024
Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда лицом, в интересах нацбезопасности выполнявшим заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательную задачу.
Верховная Рада одобрила изменения о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств
Иллюстративное фото, источник - СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 5 июня одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по урегулированию вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств 11228-1, поданный в Раду 10 мая 2024 года. Среди авторов законопроекта, в частности, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич и другие.

Законопроект является альтернативным почти идентичному законопроекту 11228, который был представлен чуть раньше – 30 апреля. Первый законопроект Комитет рекомендовал отклонить.

Так, законопроектом 11228-1 действие статьи 43 Уголовного кодекса о выполнении специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, предлагается также распространить на выполнение разведывательной или контрразведывательной (специальной) задачи.

В ней авторы предлагают определить, что не является уголовным правонарушением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в соответствии с законом в интересах обеспечения национальной безопасности Украины, выполняло заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности или разведывательной (специальной) разведывательного органа, разведывательное (специальное) задание.

Как указывают авторы, при выполнении таких задач в действиях контрразведчика или лица, сотрудничающего с контрразведкой на конфиденциальной основе, могут содержаться составы преступлений. Поэтому одной из важных задач, которые должен решить законопроект, является определение обстоятельств, исключающих уголовную противоправность такого деяния, а именно определение в уголовном законе положения о том, что не является уголовным правонарушением деяния (действие или бездействие), совершенное при исполнении заранее утвержденного председателем СБУ или лицом, выполняющим его обязанности, контрразведывательной (специальной) задачи.

В целях обеспечения конспирации и соблюдения легенды прикрытия, а следовательно, и собственной безопасности контрразведчиков и лиц, вовлеченных в сотрудничество, существует необходимость использования СБУ соответствующего инструментария: средств прикрытия, имитационных средств и структур прикрытия. Таким образом, будет усиливаться эффективность выполнения контрразведывательных (специальных) задач.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и в Уголовный процессуальный кодекс:

  • дополнен перечень законодательных актов, с соблюдением требований которых собранные оперативными подразделениями материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях отдельных лиц и групп лиц, документы и могут использоваться в уголовном производстве как доказательства;
  • увеличен срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия по отдельным уголовным правонарушениям, а именно особо тяжким преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьями 111, 111-1, 111-2, 113, 114, 258, 438, 439 и 442 УК.

В Законе «О контрразведывательной деятельности» уточнены основания контрразведывательной деятельности. В частности, уточнено, что основаниями для осуществления контрразведывательной деятельности является наличие информации, требующей проверки с помощью специальных форм, методов и средств, о возможных признаках осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранными государствами, их структурами, специальными службами, в том числе с использованием организованной преступности, а также организациями, отдельными группами или лицами.

Также разграничены и конкретизированы полномочия субъектов контрразведывательной деятельности; раскрыты основы выполнения контрразведывательного (специального) задания уполномоченными лицами; уточнено, что контрразведывательные мероприятия не могут организовываться и проводиться с целью сбора, проверки и оценки доказательств в уголовном производстве;

В Законе «О доступе к судебным решениям» – уточнено, когда судебное решение о предоставлении разрешения на проведение определенного мероприятия или об отказе в предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом судебном заседании, не обнародуется и не публикуется.

В Законе «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» расширен перечень лиц, подлежащих защите, путем включения в него сотрудников, участвующих в контрразведывательной деятельности, и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Кабмине сообщили, что мужчинам до 25 лет, которые сейчас за границей, будет отсрочено взятие на военный учет

Допризывникам и призывникам, которые находятся за границей, будет предоставлена отсрочка для взятия на учет либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения.

Законопроекты о Военной полиции сняты с рассмотрения – к ним вернутся после дополнительных консультаций

Народные депутаты пока сняли с рассмотрения законопроекты о создании Военной полиции – вернутся со временем.

Верховная Рада одобрила изменения о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда лицом, в интересах нацбезопасности выполнявшим заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательную задачу.

Военнообязанные, имеющие постоянное проживание за границей, больше не снимаются с военного учета в ТЦК, и выехать не смогут

Поэтому свободно выезжать за границу такие мужчины больше не смогут.

Посольство США предупредило мужчин с двумя паспортами США и Украины, что они не смогут уехать из Украины – что изменилось

Оказывается, некоторые мужчины, имеющие как украинское, так и американское гражданство, могли свободно выезжать из Украины – почему для них существовало такое упрощение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду