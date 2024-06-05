Верховная Рада одобрила изменения о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда лицом, в интересах нацбезопасности выполнявшим заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательную задачу.

Иллюстративное фото, источник - СБУ

Верховная Рада 5 июня одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по урегулированию вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств 11228-1, поданный в Раду 10 мая 2024 года. Среди авторов законопроекта, в частности, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич и другие.

Законопроект является альтернативным почти идентичному законопроекту 11228, который был представлен чуть раньше – 30 апреля. Первый законопроект Комитет рекомендовал отклонить.

Так, законопроектом 11228-1 действие статьи 43 Уголовного кодекса о выполнении специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, предлагается также распространить на выполнение разведывательной или контрразведывательной (специальной) задачи.

В ней авторы предлагают определить, что не является уголовным правонарушением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в соответствии с законом в интересах обеспечения национальной безопасности Украины, выполняло заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности или разведывательной (специальной) разведывательного органа, разведывательное (специальное) задание.

Как указывают авторы, при выполнении таких задач в действиях контрразведчика или лица, сотрудничающего с контрразведкой на конфиденциальной основе, могут содержаться составы преступлений. Поэтому одной из важных задач, которые должен решить законопроект, является определение обстоятельств, исключающих уголовную противоправность такого деяния, а именно определение в уголовном законе положения о том, что не является уголовным правонарушением деяния (действие или бездействие), совершенное при исполнении заранее утвержденного председателем СБУ или лицом, выполняющим его обязанности, контрразведывательной (специальной) задачи.

В целях обеспечения конспирации и соблюдения легенды прикрытия, а следовательно, и собственной безопасности контрразведчиков и лиц, вовлеченных в сотрудничество, существует необходимость использования СБУ соответствующего инструментария: средств прикрытия, имитационных средств и структур прикрытия. Таким образом, будет усиливаться эффективность выполнения контрразведывательных (специальных) задач.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и в Уголовный процессуальный кодекс:

дополнен перечень законодательных актов, с соблюдением требований которых собранные оперативными подразделениями материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях отдельных лиц и групп лиц, документы и могут использоваться в уголовном производстве как доказательства;

увеличен срок действия определения следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия по отдельным уголовным правонарушениям, а именно особо тяжким преступлениям, ответственность за которые предусмотрена статьями 111, 111-1, 111-2, 113, 114, 258, 438, 439 и 442 УК.

В Законе «О контрразведывательной деятельности» уточнены основания контрразведывательной деятельности. В частности, уточнено, что основаниями для осуществления контрразведывательной деятельности является наличие информации, требующей проверки с помощью специальных форм, методов и средств, о возможных признаках осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранными государствами, их структурами, специальными службами, в том числе с использованием организованной преступности, а также организациями, отдельными группами или лицами.

Также разграничены и конкретизированы полномочия субъектов контрразведывательной деятельности; раскрыты основы выполнения контрразведывательного (специального) задания уполномоченными лицами; уточнено, что контрразведывательные мероприятия не могут организовываться и проводиться с целью сбора, проверки и оценки доказательств в уголовном производстве;

В Законе «О доступе к судебным решениям» – уточнено, когда судебное решение о предоставлении разрешения на проведение определенного мероприятия или об отказе в предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом судебном заседании, не обнародуется и не публикуется.

В Законе «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» расширен перечень лиц, подлежащих защите, путем включения в него сотрудников, участвующих в контрразведывательной деятельности, и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству.

Автор: Наталья Мамченко

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