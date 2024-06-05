Бизнес может заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов, – НАПК

НАПК готовится к запуску Реестра прозрачности по закону о лоббировании.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик вместе с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) обсудили детали реализации Закона «О лоббировании» во время онлайн-встречи. Один из ключевых вопросов, которые обсуждались, - на кого будет распространяться действие этого закона.

По словам Павлущика, запуск Реестра прозрачности является важным шагом для полноценного старта рынка лоббирования в Украине. Планируется внедрить Реестр до 1 января 2025 года. Во время встречи также отмечалась важность консолидации усилий бизнеса, общественности и НАПК для обеспечения прозрачности и удобства использования Реестра.

Представители Ассоциации также акцентировали внимание на других аспектах реализации Закона «О лоббировании» №3606-IX, таких как обязанности для бизнеса, ответственность за нарушение законодательства, а также необходимость дополнительного урегулирования некоторых моментов.

«Закон открывает рынок лоббизма в Украине и должен сформировать культуру добропорядочных влияний. Отмечу, что этот рынок и так существовал, однако находился в тени, что создавало почву для коррупционных рисков. Отныне бизнес может заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов, также будет нормирована деятельность людей, которые прозрачно будут лоббировать коммерческие интересы физических и юридических лиц. Следующий шаг - создание Реестра прозрачности», - отметил Председатель НАПК Виктор Павлущик.

Урегулирование процессов лоббирования было одним из требований Европейской комиссии для вступления Украины в Европейский Союз, от его имплементации напрямую зависит наш путь в ЕС и НАТО.

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