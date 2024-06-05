Если из-за отключения света абитуриенты не смогут составить НМТ, им будет предоставлена ​​еще одна возможность

Если из-за отключения электроэнергии участники национального мультитеста (НМТ) не смогут сдать его во время основных или дополнительных сессий, им будет предоставлена еще одна возможность прохождения. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Украинский и региональные центры оценки качества образования наладили постоянную коммуникацию со всеми субъектами, от которых может зависеть минимизация рисков отсутствия электроэнергии или интернета во временных экзаменационных центрах в дни проведения тестирований. В частности, Министерство энергетики Украины, а также ДТЭК делают все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в тех учебных заведениях, где проводится НМТ, однако полностью помочь проблеме невозможно, ведь многие такие заведения подключены к тем же линиям электроснабжения, что и другие бытовые или промышленные потребители», - отметили в УЦОКО.
Предусмотрено, что участник может подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования, если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия электроэнергии он не мог выполнять тест более двух с половиной часов.
Также отмечается, что воспользоваться своим правом и принять участие в дополнительной сессии или ждать начала, продолжения или завершения тестирования в рамках основной сессии - добровольный выбор каждого участника.
«Важно также отметить, что в сложившихся обстоятельствах могут возникнуть ситуации, когда участники, зарегистрированные для участия в дополнительных сессиях, не смогут пройти оценивание даже в этот дополнительный период. В этом случае будут приняты надлежащие решения – и таким поступающим будет предоставлена еще одна возможность для прохождения НМТ. В то же время, мы надеемся, что таких ситуаций не возникнет и все участники смогут успешно завершить тестирование во время основных или дополнительных сессий и, соответственно, получить свои результаты для представления их для поступления в желаемые вузы», - подчеркнули в ведомстве.
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