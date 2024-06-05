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Если из-за отключения света абитуриенты не смогут составить НМТ, им будет предоставлена ​​еще одна возможность

13:00, 5 июня 2024
Участник может подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования, если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия электроэнергии он не мог выполнять тест более двух с половиной часов.
Если из-за отключения света абитуриенты не смогут составить НМТ, им будет предоставлена ​​еще одна возможность
Иллюстративное фото из открытых источников
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Если из-за отключения электроэнергии участники национального мультитеста (НМТ) не смогут сдать его во время основных или дополнительных сессий, им будет предоставлена ​​еще одна возможность прохождения. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Украинский и региональные центры оценки качества образования наладили постоянную коммуникацию со всеми субъектами, от которых может зависеть минимизация рисков отсутствия электроэнергии или интернета во временных экзаменационных центрах в дни проведения тестирований. В частности, Министерство энергетики Украины, а также ДТЭК делают все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в тех учебных заведениях, где проводится НМТ, однако полностью помочь проблеме невозможно, ведь многие такие заведения подключены к тем же линиям электроснабжения, что и другие бытовые или промышленные потребители», - отметили в УЦОКО.

Предусмотрено, что участник может подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования, если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия электроэнергии он не мог выполнять тест более двух с половиной часов.

Также отмечается, что воспользоваться своим правом и принять участие в дополнительной сессии или ждать начала, продолжения или завершения тестирования в рамках основной сессии - добровольный выбор каждого участника.

«Важно также отметить, что в сложившихся обстоятельствах могут возникнуть ситуации, когда участники, зарегистрированные для участия в дополнительных сессиях, не смогут пройти оценивание даже в этот дополнительный период. В этом случае будут приняты надлежащие решения – и таким поступающим будет предоставлена ​​еще одна возможность для прохождения НМТ. В то же время, мы надеемся, что таких ситуаций не возникнет и все участники смогут успешно завершить тестирование во время основных или дополнительных сессий и, соответственно, получить свои результаты для представления их для поступления в желаемые вузы», - подчеркнули в ведомстве.

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