На Харьковщине продолжается ликвидация лесных пожаров – ГСЧС, фото

Спасатели СЧС уже удалось локализовать 4 из 5 пожаров.

Спасатели на территории Харьковской области ликвидируют 5 лесных пожаров общей площадью более 3300 га. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание является следствием враждебной агрессии.

Для ликвидации очагов пожаров привлечены пожарные бригады лесных хозяйств, спасатели ГСЧС, пожарная и приспособленная техника.

Всего привлечены 104 человека и 32 единицы техники, из них 72 спасателя и 17 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС. Специалисты вынуждены работать с риском для жизни от постоянных обстрелов, детонации мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В ГСЧС отмечают, что уже удалось локализовать 4 из 5 пожаров. В настоящее время работы продолжаются.

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