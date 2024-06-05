Исчезает связь во время отключений света, - в Минэнерго прокомментировали решение проблемы

Минэнерго будет обращаться в местные органы власти для решения проблемы мобильной связи во время отключений.

Источник фото: KODA.GOV.UA

В Украине остается актуальной проблема с отсутствием стабильной мобильной связи во время отключений электроэнергии. По словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, Минэнерго принимает меры для решения этой проблемы. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, ранее этот вопрос уже обсуждался. Телекоммуникационные компании были обязаны внедрить резервное питание на башнях теле- и радиосвязи, а также интернет-связи. Однако, несмотря на эти меры, проблема остается актуальной в некоторых регионах.

Колесник заявил, что Минэнерго будет обращать внимание местных органов власти для оперативного решения проблемы. В частности, планируется привлечение дополнительной резервной генерации для башен теле- и радиосвязи.

«Мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы призвать и быстро оперативно установить дополнительную резервную генерацию для этих башен теле- и радиосвязи», - сказал Колесник.

Сейчас, по его словам, министерство активно сотрудничает с региональными коллегами, чтобы оперативно решать эту проблему на местах.

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