Военнообязанные, имеющие постоянное проживание за границей, больше не снимаются с военного учета в ТЦК, и выехать не смогут

Поэтому свободно выезжать за границу такие мужчины больше не смогут.

Источник иллюстративного фото: Паспортный сервис

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольство США в Украине сообщило о «отмене исключений по поводу «проживания за границей» для выезда с двойным гражданством». Соответственно мужчины 18-60 лет, имеющие двойное гражданство, теперь не могут уезжать из Украины.

«Раньше лица с двойным американо-украинским гражданством в этой группе могли въехать в Украину и уехать с нее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня», - подчеркнули в Посольстве.

Украинское законодательство в части того, что если у гражданина Украины также гражданство другой страны, он все равно считается гражданином Украины и несет соответствующие обязанности, не менялось.

Однако в соответствии с принятым законом о мобилизации установлено, что граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, что определяет особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, стать на военный учет граждан Украины.

Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определяются Кабинетом Министров Украины.

Также Кабмин постановлением 563 от 16 мая 2024 г. установил, что военный учет граждан Украины, постоянно или временно пребывающих за границей, осуществляется районными (городскими) ТЦК на общих началах.

Призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты больше не снимаются (не исключаются) с военного учета в ТЦК.

Таким образом, после отмены особенностей учета для граждан, постоянно проживающих за границей, очевидно, изменились и правила для мужчин, имеющих два паспорта – Украины и США. Они должны стать на учет в ТЦК и больше не снимаются с него. Поэтому свободно уехать из Украины они больше не смогут.

Автор: Наталя Мамченко

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