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Військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть

11:33, 5 червня 2024
Тому вільно виїжджати за кордон такі чоловіки більше не зможуть.
Військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть
Джерело ілюстративного фото: Паспортний сервіс
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольство США в Україні повідомило про «скасування винятків щодо «проживання за кордоном» для виїзду з подвійним громадянством». Відповідно чоловіки 18-60 років, які мають подвійне громадянство, тепер не можуть виїжджати з України.

«Раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в’їхати в Україну та виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За нашою інформацією, цей виняток було скасовано з 1 червня» - підкреслили у Посольстві.

Українське законодавство у частині того, що якщо громадянин України має також громадянство іншої країни, він все одно вважається громадянином України і несе відповідні обов’язки, не змінювалося.

Однак відповідно до ухваленого закону про мобілізацію встановлено, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.

Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Також Кабмін постановою 563 від 16 травня 2024 року встановив, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК на загальних засадах.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Таким чином, після скасування особливостей обліку для громадян, які постійно проживають за кордоном, вочевидь, змінилися і правила для чоловіків, які мають два паспорти – України та США. Вони мають стати облік в ТЦК і більше не знімаються з нього. Тому вільно виїхати з України вони більше не зможуть.

Автор: Наталя Мамченко 

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