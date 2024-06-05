Посольство США попередило чоловіків з двома паспортами США та України, що вони не зможуть виїхати з України – що змінилося

Виявляється, деякі чоловіки, які мають як українське, так і американське громадянство, могли вільно виїжджати з України – чому для них існувало таке спрощення.

Деякі чоловіки, які мають як українське, так і американське громадянство, раніше могли вільно виїжджати з України. Це випливає із заяви, яку Посольство США в Україні ввечері 4 червня розмістило на своєму сайті. Це повідомлення для громадян США про «скасування винятків щодо «проживання за кордоном» для виїзду з подвійним громадянством»

«Посольству США у Києві стало відомо, що з 1 червня Україна скасовує виняток «проживання за кордоном», який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни особи, які мають подвійне громадянство США та України, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть втратити змогу виїхати з України.

Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські «подвійні» громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України.

Відповідно до закону воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в’їхати в Україну та виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За нашою інформацією, цей виняток було скасовано з 1 червня» - підкреслили у Посольстві.

«Посольство США має обмежені можливості впливати на українське законодавство, зокрема на застосування закону воєнного стану та закону про мобілізацію до громадян України.

Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, залишайтесь на місці та виконуйте всі місцеві розпорядження.

Якщо ви зараз не перебуваєте в Україні, ми переконливо рекомендуємо забороняти будь-які поїздки в Україну громадянам США чоловіків віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на українське громадянство та не бажають залишатися в Україні на невизначений термін. Існує надзвичайно високий ризик того, що вам не дозволять виїхати навіть із паспортом США» - підкреслили у Посольстві.

Разом з тим, українське законодавство у частині того, що якщо громадянин України має також громадянство іншої країни, він все одно вважається громадянином України і несе відповідні обов’язки, не змінювалося.

Однак відповідно до ухваленого закону про мобілізацію встановлено, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Також Кабмін постановою 563 від 16 травня 2024 року встановив, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК на загальних засадах.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Таким чином, після скасування особливостей обліку для громадян, які постійно проживають за кордоном, вочевидь, змінилися і правила для чоловіків, які мають два паспорти – України та США. Вони мають стати облік в ТЦК і більше не знімаються з нього.

Автор: Наталя Мамченко

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