У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ: як виглядають нові гроші, фото

Монарха зобразили на банкнотах у пʼять, 10, 20, і 50 фунтів стерлінгів.

Банк Великої Британії вперше випустив в обіг банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ.

Монарха зобразили на банкнотах у пʼять, 10, 20, і 50 фунтів стерлінгів.

Профіль Чарльза ІІІ зʼявився на лицьовій стороні банкноти, а також у прозорому захисному віконці поруч.

Зазначається, що портрет короля на купюрах зробили за фотографією 2013 року.

На зворотному боці банкнот зображені колишній премʼєр-міністр Британії Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Тюрінг.

Як відомо, Чарльз ІІІ став лише другим монархом, чий портрет зʼявився на британських грошах. Першою була королева Єлизавета ІІ— її зображення зʼявилося на банкнотах Англії з 1960 року. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.

Охочі можуть отримати нові купюри, помінявши на них старі, до 30 червня. При цьому одна людина може використати для цього не більше 300 фунтів стерлінгів.

Додається, що нові банкноти з портретом монарха надрукують лише для заміни зношених грошей та для задоволення збільшення попиту на банкноти.

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