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Байден та Зеленський зустрінуться у Франції та на саміті G7

11:05, 5 червня 2024
Байден та Зеленський під час зустрічі у Франції обговорять підтримку України.
Байден та Зеленський зустрінуться у Франції та на саміті G7
Джерело фото: ukrinform
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським під час свого перебування у Нормандії, що у Франції. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, зазначивши, що ця зустріч буде частиною розмови про ситуацію в Україні та підтримку країни з боку США, повідомляє CNN.

«Поки він перебуває в Нормандії, він матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським і поговорити з ним про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжувати та поглиблювати нашу підтримку України», — сказав Салліван.

Під час візиту до Франції, Байден матиме можливість обговорити з Зеленським ключові питання, що стосуються безпеки та ситуації на сході Європи. Відзначимо, що саме в цьому регіоні відбулися ключові події Другої світової війни, а згодом тут сталися суперечки, пов'язані з вторгненням росії в Україну.

Представник Білого дому підкреслив, що також планується зустріч між обома лідерами на саміті держав «Групи семи» в Італії, який відбудеться наступного тижня. Ці зустрічі, за словами Саллівана, дозволять обговорити широкий спектр питань, які стосуються двосторонніх відносин та міжнародної політики.

«Протягом трохи більше ніж тижня президент матиме дві предметні зустрічі з президентом Зеленським», – зазначив Салліван.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у Франції зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

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