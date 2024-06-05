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Байден и Зеленский встретятся во Франции и на саммите G7

11:05, 5 июня 2024
Байден и Зеленский во время встречи во Франции обсудят поддержку Украины.
Байден и Зеленский встретятся во Франции и на саммите G7
Источник фото: ukrinform
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего пребывания в Нормандии, что во Франции. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что эта встреча будет частью разговора о ситуации в Украине и поддержке страны со стороны США, сообщает CNN.

«Пока он находится в Нормандии, он будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским и поговорить с ним о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжать и углублять нашу поддержку Украины», - сказал Салливан.

Во время визита во Францию, Байден будет иметь возможность обсудить с Зеленским ключевые вопросы, касающиеся безопасности и ситуации на востоке Европы. Отметим, что именно в этом регионе произошли ключевые события Второй мировой войны, а впоследствии здесь произошли споры, связанные с вторжением россии в Украину.

Представитель Белого дома подчеркнул, что также планируется встреча между обоими лидерами на саммите государств «Группы семи» в Италии, который состоится на следующей неделе. Эти встречи, по словам Салливана, позволят обсудить широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и международной политики.

«В течение чуть более чем недели президент будет иметь две предметные встречи с президентом Зеленским», - отметил Салливан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во Франции встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

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