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Посольство США предупредило мужчин с двумя паспортами США и Украины, что они не смогут уехать из Украины – что изменилось

11:12, 5 июня 2024
Оказывается, некоторые мужчины, имеющие как украинское, так и американское гражданство, могли свободно выезжать из Украины – почему для них существовало такое упрощение.
Посольство США предупредило мужчин с двумя паспортами США и Украины, что они не смогут уехать из Украины – что изменилось
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Некоторые мужчины, имеющие как украинское, так и американское гражданство, раньше могли свободно выезжать из Украины. Это следует из заявления, которое Посольство США в Украине вечером 4 июня разместило на своем сайте. Это сообщение для граждан США о «отмене исключений по поводу «проживания за границей» для выезда с двойным гражданством»

«Посольству США в Киеве стало известно, что с 1 июня Украина отменяет исключение «проживания за границей», которое раньше позволяло некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. После этого изменения лица, имеющие двойное гражданство США и Украины, включая проживающих в Соединенных Штатах, могут потерять возможность уехать из Украины.

Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американо-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины.

В соответствии с законом военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Ранее лица с двойным американо-украинским гражданством в этой группе могли въехать в Украину и уехать с нее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня», - подчеркнули в Посольстве.

«Посольство США имеет ограниченные возможности влиять на украинское законодательство, в частности, на применение закона военного положения и закона о мобилизации к гражданам Украины.

Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, оставайтесь на месте и выполняйте все местные распоряжения.

Если вы сейчас не находитесь в Украине, мы убедительно рекомендуем запрещать какие-либо поездки в Украину гражданам США мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на украинское гражданство и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок. Существует очень высокий риск того, что вам не позволят выехать даже с паспортом США» - подчеркнули в Посольстве.

Вместе с тем, украинское законодательство в части того, что, если у гражданина Украины также имеется гражданство другой страны, он все равно считается гражданином Украины и несет соответствующие обязанности, не менялось.

Однако в соответствии с принятым законом о мобилизации установлено, что граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, которое определяет особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, стать на военный учет граждан Украины. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определяются Кабинетом Министров Украины.

Также Кабмин постановлением 563 от 16 мая 2024 г. установил, что военный учет граждан Украины, постоянно или временно пребывающих за границей, осуществляется районными (городскими) ТЦК на общих началах.

Призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты больше не снимаются (не исключаются) с военного учета в ТЦК.

Таким образом, после отмены особенностей учета для граждан, постоянно проживающих за границей, очевидно, изменились и правила для мужчин, имеющих два паспорта – Украины и США. Они обязаны стать на учет в ТЦК и больше не снимаются с него.

Автор: Наталья Мамченко 

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Военнообязанные, имеющие постоянное проживание за границей, больше не снимаются с военного учета в ТЦК, и выехать не смогут

Поэтому свободно выезжать за границу такие мужчины больше не смогут.

Посольство США предупредило мужчин с двумя паспортами США и Украины, что они не смогут уехать из Украины – что изменилось

Оказывается, некоторые мужчины, имеющие как украинское, так и американское гражданство, могли свободно выезжать из Украины – почему для них существовало такое упрощение.

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