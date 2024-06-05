Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Перевозчики подтверждают, что за границу не выпускают мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране, видео

11:40, 5 июня 2024
Водитель отметил, что на границе высадили одного из его пассажиров, имеющего ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте.
Перевозчики подтверждают, что за границу не выпускают мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские водители утверждают, что за границу перестали выпускать мужчин, имеющих вид на жительство в другой стране.

Соответствующее видео появилось в TikTok. Автор рассказывает, что с его маршрутки пограничники высадили парня, имеющего ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте.

Как отмечается, это произошло на КПП «Шегини».

По словам водителя, ранее этот парень без проблем уезжал из страны в 20-х числах мая. Но теперь его сняли с рейса пограничники.

«О женщинах никаких ограничений нет», – добавил автор видео.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольство США в Украине сообщило о «отмене исключений по поводу «проживания за границей» для выезда с двойным гражданством». Соответственно мужчины 18-60 лет, имеющие двойное гражданство, теперь не могут уезжать из Украины.

Добавим, что военнообязанные, имеющие постоянное проживание за границей, больше не снимаются с военного учета в ТЦК, и уехать не смогут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
За плагиат и написание работ с помощью ChatGPT будут новые санкции – Верховная Рада поддержала законопроект об академической добропорядочности

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности: кого и как будут наказывать за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

Ярослав Юрчишин внес законопроект, освобождающий онлайн-медиа от ответственности за комментарии читателей, если их удалили в течение 3 дней с момента получения определения суда

Как отмечает Ярослав Юрчишин, из-за нашествия российских ботов онлайн-медиа стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии, поэтому этот законопроект сократит время и расходы СМИ на судебные тяжбы.

ВС растолковал применение штрафов на задолженность сверх размера субвенций

Верховный Суд квалифицировал невозможность установления вины в правонарушениях согласно ст. 57, 203, 126 НК; с периодами до 01.01.2021.

Входить на объекты, проверять телефоны, проводить следственные проверки: ЕС создаст «ревизора» с антикоррупционными экспертами для контроля за расходованием Украиной 50 млрд евро

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, в который войдут антикоррупционные эксперты, а следственные полномочия для контроля за расходованием средств.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о Плане Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ по Плану Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео