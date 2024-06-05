Из Украины в США пытались незаконно вывезти 75 артефактов эпохи Средневековья

Таможенники остановили незаконный вывоз древних артефактов из Украины.

Источник фото: UkraineCustoms

Киевские таможенники помешали незаконному вывозу за границу ценных артефактов, которые относятся к культурному наследию Украины. В международном почтовом отправлении в США было обнаружено 75 предметов старины, отправленных жителем Черниговщины. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники обнаружили ценные предметы во время досмотра, заметив на них признаки старинности. Такие артефакты, в частности, металлические предметы, были направлены на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Специалисты музея подтвердили подлинность предметов, среди которых есть образцы подгорцевской и черняховской культур, артефакты эпохи Руси, а также предметы эпохи Средневековья. Эти артефакты признаны культурными ценностями и считаются предметами археологии.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, археологические находки не могут быть вывезены из страны без соответствующего разрешения Министерства культуры Украины. Такого разрешения в данном случае не было получено.

Полученные артефакты сейчас хранятся на складе таможни до решения вопроса об их дальнейшей судьбе.

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